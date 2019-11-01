ФОТОФАКТ: В одном из бизнес-центров Пскова эвакуировали работников и посетителей из-за задымления

14:06, 01 ноября 2019, ПАИ

Из бизнес-центра на Рижском проспекте, 16 в Пскове эвакуировали работников и посетителей. Произошло это около 13:30 1 ноября. По словам очевидцев, причиной эвакуации стало задымление на втором этаже здания.

Работники бизнес-центра предполагают, что источник задымления находится в помещениях, где сейчас ведутся ремонтные работы. По их словам, причиной возгорания стало проведение сварочных работ рядом с разлитой краской.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожарных на место происшествия не вызывали.