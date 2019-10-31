Две баннерные выставки откроются 4 ноября у стен Псковского кремля

15:04, 01 ноября 2019, ПАИ

4 ноября, в День народного единства, в 15:00 на стенах Псковского кремля откроется баннерная выставка «Псковичи строители храмов в городах России». Экспозиция посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI-XVII веках за пределами родного города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Открытие выставки состоится в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», инициированного Псковской епархией и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном. Проект включает в себя театральные, музыкальные и художественные события. Партнёрами выступают Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина и «Лига молодёжи Псковской области». Поддержку проекту оказывает Министерство культуры РФ.

Псковские зодчие наряду с итальянскими были приглашены в Москву для возведения великокняжеских храмов Кремля - Благовещенского собора, Ризоположенской церкви и позднее - храма Василия Блаженного. Псковичи поработали и в Казани: в память о них в центре города установлен памятник, один из героев которого - псковский зодчий Постник Яковлев.

На баннерных фотографиях выставки «Псковичи строители храмов в городах России» «оживут» московские соборы, Казанский кремль, храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска.

Еще одна баннерная выставка откроется в тот же день в 15:30. Экспозиция «Утраченные Псковские храмы» развернётся на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены - там, где сейчас расположена инсталляция «Россия начинается здесь», на верхнем уровне прогулочной части.

На этой выставке культовая архитектура Пскова будет показана с другого ракурса. Экспозиция на набережной расскажет о храмах Пскова и области - о том, как они выглядели до революции и как выглядят сейчас. Несколько десятков больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, разместятся на растяжках, устойчивых к порывам ветра.

В список попали церкви, которые и сейчас можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. Это одна из трёх церквей «чесменского» типа архитектора Юрия Фельтена. Сейчас на месте этого храма с «мавританской» колокольней находится лес.

Церковь Никиты-мученика с Поля, стоявшая рядом с нынешним железнодорожным мостом. Сейчас здесь размещены хозяйственные строения и шиномонтаж, а еще до войны был храм со звонницей, который в путеводителе по Пскову 1929 года был назван «одним из наиболее красивых среди псковских церквей».

Финальным мероприятием проекта «Псков в истории православия в России» станет масштабный спектакль с авторским сценарием в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева. Зрители увидят постановку на Большой сцене драмтеатра 7 декабря.

Она будет связана с неизвестными страницами истории псковской храмовой архитектуры. В начале Северной войны в городе под землю ушли четыре монастырских храма: Никольский с Песков, Благовещенский, Пятницкий и Богоявленский с Бродов. Точнее, они исчезли под насыпями земляных бастионов, возведенных по приказу царя Петра I с оборонительной целью. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города. Эти храмы послужили защите города от шведских войск. Их облик запечатлен на иконе «Богородица Псково-Покровская», которая сегодня хранится в Свято-Троицком кафедральном соборе.