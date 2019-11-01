Возраст по программе улучшения жилья молодым семьям увеличат до 40 лет
С 35 до 40 лет планируется увеличить возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей, сообщает ТАСС.
Минстрой предлагает внести соответствующие поправки в правила предоставления и использования социальных выплат на покупку и строительство жилья для молодых семей. «Проект постановления предусматривает изменение возрастного ценза участников мероприятия с 35 лет до 40 лет», - отмечается в пояснительной записке.
Проект постановления разработан по поручению заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой после обращений депутатов Государственной думы.