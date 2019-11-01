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Общество

Ремонт Дедовичской районной больницы завершат к концу года

К концу года завершится капитальный ремонт Дедовичской районной больницы, сообщает ГТРК «Псков». В медицинском учреждении укладывают новую кровлю и плитку, красят стены. Также в рамках работ меняют окна и двери, сантехнику и электрику. Несколько отделений больницы уже изменились до неузнаваемости, отмечают сотрудники и пациенты. По их словам, помещения стали просторнее и уютнее, а палаты – вместительнее и комфортабельнее. В скором времени, после завершения всех ремонтных работ, в учреждение поступят новая мебель и оборудование.

Жители района поблагодарили губернатора Псковской области и главу муниципалитета Геннадия Афанасьева за то, что в муниципалитете обновится больница, а значит врачам будет удобнее работать, а пациентам приятнее получать медицинские услуги.

Решение о ремонте учреждения здравоохранения принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время посещения больницы ещё в августе 2018 года. Тогда, глава региона констатировал, что больница находится в удручающем состоянии, и её необходимо капитально отремонтировать.

На эти цели Михаил Ведерников поручил направить около 20 млн рублей федеральных средств, которые региональные власти получили из резервного фонда правительства РФ на модернизацию материально-технической базы лечебных учреждений.

В здании Дедовичской районной больницы ремонта не было больше 20 лет. За это время помещения и инженерные сети пришли в упадок. В составе больницы стационар мощностью 34 круглосуточные койки и 23 места дневного пребывания. Работает детское, хирургическое и терапевтическое отделения, Скорая помощь, а пристройке размещается поликлиника.

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