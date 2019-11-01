Какие артисты выступят в Пскове в ноябре: афиша концертов и спектаклей

18:01, 01 ноября 2019, ПАИ

2 ноября в Псков приедет звездный актерский состав – народный артист России Семен Стругачев, Александр Тютрюмов, Андрей Носков, неподражаемые Ольга Прокофьева и Светлана Пермякова, а также Дмитрий Аверин и Юлия Ваганова. Они покажут на сцене БКЗ Псковской филармонии музыкальную комедию «Просто Бэби». Начало – в 16:00.

На следующий день на сцене БКЗ Псковской филармонии легендарный Кубанский казачий хор представит программу «Любо, братцы, любо!», в которую вошли лучшие номера и постановки, созданные за более чем 200-летнюю историю коллектива. Начало – в 19:00.

6 ноября в Псков приедет самый успешный джазовый коллектив мира – американский оркестр Гленна Миллера. На сцене БКЗ музыканты выступят в 19:00 с программой Jukebox Saturday Night, прозвучат легендарные хиты и авторские композиции.

8 ноября в 19:00 там же пройдет творческий вечер Ларисы Рубальской, имя которой хорошо известно любому поклоннику поп-музыки. За свою творческую жизнь российская поэтесса написала стихи для более чем 600 песен, среди исполнителей этих композиций - Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Филипп Киркоров. Псковичей ждет программа «Моя душа настроена на осень».

10 ноября в 19:00 в клубе «Супер» состоится концерт RADIO TAPOK. Участники проекта представят мировые рок-хиты в художественном переводе на русский язык, но с сохранением оригинальной мелодии и аранжировки. «Это будет не просто концерт, не просто встреча семьи рокеров, это будет безумная полуторачасовая энергетическая встряска под твои любимые рок-хиты! RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков», - говорится в анонсе.

15 ноября в 19:00 Патриарший хор храма Христа Спасителя даст в БКЗ филармонии благотворительный концерт в рамках открытия Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира». Прозвучат лучшие произведения русской духовной музыки. Творческий проект реализуется в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В это же время Государственный Русский Драматический театр имени А. П. Чехова представит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина спектакль «Гарольд и Мод» по одноименной пьесе Колин Хиггинс.

На следующий день в 13:00 актёры того же театра покажут псковичам «Снежную королеву». Это легенда-приключение на тему родного дома и человеческого тепла, способного противостоять холодному расчёту, бездушию и жестокости. Спектакль создан по пьесе Евгения Шварца и отсылает к детским воспоминаниям о сказке Андерсона.

20 ноября в 19:00 в КСК «Супер» запланирован сольный концерт молодого минского рэпера Тимы Белорусских. Исполнитель популярен среди завсегдатаев социальных сетей и поклонников «истинного рэпа».

29 ноября в БКЗ снова выступит группа Dаnjal (Фарерские острова, Финляндия, Дания, Швеция), которая произвела фурор в 2018 году вместе с Симфоническим оркестром Псковской областной филармонии. Ребята исполняют горячие балканские боевики и холодные северные баллады, специально к концерту в Пскове они подготовили новые композиции. Начало – в 19:00.

На час позже в клубе «T.I.R» начнется концерт группы «Бригадный подряд», которая презентует альбом «Плоская Земля» и исполнит лучшие хиты. Легендарная панк-рок группа анонсирует «лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляцию энергетики».