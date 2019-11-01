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В 2020 году на развитие хоккея и футбола в Псковской области направят 66 млн рублей

В 2020 году за счёт участия в нацпроекте «Демография» Псковская область направит 66 млн рублей на развитие хоккея и футбола, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по спорту Псковской области Ивана Штылина.

«25 млн рублей направим на закупку спортивно-технологического оборудования для школы хоккея Псковской области. И 40 млн рублей из федерального бюджета направим на приобретение комплекта искусственного футбольного поля и его оборудования», - рассказал Иван Штылин, уточнив, что из регионального бюджета на эти цели планируется выделить порядка 700 тысяч рублей.

Иван Штылин подчеркнул, что подобная «масштабная финансовая поддержка развитию хоккея» в Псковской области оказывается впервые. «Это очень значимо для региона. Появится новое хоккейное оборудование, в том числе тренажёры для хоккеистов, ледозаливочная машина, борта, сетки. Благодаря этому повысим качество тренировочного процесса и подготовки спортсменов», - сказал Иван Штылин.

Он также добавил, что хоккеем в Псковской области «занимаются граждане всех возрастов». «В регионе есть и ночная хоккейная лига среди ветеранов, и регулярно проводятся детские турниры», - рассказал председатель комитета по спорту Псковской области.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт - норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.

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