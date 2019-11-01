Проекты благоустройства общественных пространств Порхова, Изборска и Великих Лук проходят экспертизу

16:02, 01 ноября 2019, ПАИ

Проектно-сметная документация благоустройства общественных пространств Порхова, Изборска и Великих Лук проходит экспертизу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Экспертную оценку проводят специалисты Псковского областного управления государственной экспертизы документации в области градостроительной деятельности (ГАУ «Госэкспертиза Псковской области»). В случае получения положительного заключения можно будет приступать к конкурсным процедурам по определению подрядчиков на выполнение работ.

Указанные муниципалитеты одержали победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Порхове запланирована реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории в рамках проекта «На берегу истории». В Великих Луках будет благоустроен Петровский парк. Печорский район получил финансирование на обустройство территории вокруг средней общеобразовательной школы в деревне Изборск.

На эти цели из федерального бюджета выделены более 160 млн рублей в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты будут переходящими, средства предусмотрены на два года: в 2019 году – на разработку проектной документации, в 2020 – на проведение основных работ. Объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца 2020 года.

На сегодняшний день активно ведется благоустройство территории городского вала в Опочке, окончание работ намечено на конец 2019 года. Муниципалитет получил на эти цели порядка 50 млн рублей по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Отбор в рамках национального проекта «Жилье» проводит Министерство строительства и ЖКХ РФ. В нем принимают участие муниципальные образования, являющиеся федеральными и региональными историческими поселениями, а также города, в которых живут не более 100 тыс. человек.