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Общество

На «тройку» оценили уборку первого снега в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Управление городского хозяйства администрации Пскова оценило на «тройку» уборку первого снега, который выпал 29 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По данным УГХ, снегоуборочная техника оперативно вышла на расчистку дорожного полотна, при этом активно принимались меры и против гололедицы: оживленные городские трассы посыпались галитом, второстепенные - песком. Однако, для ряда управляющих компаний Пскова первые снегопады этого года стали неожиданностью. «Во всяком случае, они не совсем оперативно среагировали на них - можно сказать, на «троечку». В связи с этим хочется призвать их руководителей дополнительно проинструктировать свой персонал на предмет своевременной посыпки пешеходных дорожек и тротуаров песком и пескосоляной смесью», - отметили в управлении городского хозяйства.

Фото Дарьи Хватковой

Также в управлении подчеркнули, что муниципалитет располагает и собственной снегоуборочной техникой, которая готова выйти на помощь компаниям-подрядчикам в случае сильного снегопада.

В настоящий момент по условиям муниципального контракта за уборку улиц Пскова отвечают три организации - ООО «Чистый град», ООО «Эгле» и ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото Дарьи Хватковой

Псковичи разделились во мнениях о качестве уборки города после первого снега. По результатам видеоопроса Псковского агентства информации часть горожан заявили, что вообще не видели никакой снегоуборочной техники, другие – что коммунальные службы ликвидировали снег оперативно. Фоторепортаж первого снегопада в Пскове можно посмотреть здесь>>>

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