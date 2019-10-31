Секретари трёх районных отделений «Единой России» избраны в Псковской области

16:03, 01 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области в трёх районах избрали новых секретарей местных отделений партии «Единая Россия». Соответствующие решения были приняты большинством голосов на альтернативной основе на конференциях, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Руководить Пустошкинским местным отделением партии будет председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо. А отделении в Печорах и Усвятах возглавят главы районов – Дмитрий Сопотов и Дмитрий Петров соответственно.

«Секретарями районных отделений партии стали авторитетные и ответственные люди. Уверен, что они достойно справятся с большой и серьёзной работой на местах», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов.