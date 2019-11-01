Инструктор по скандинавской ходьбе будет бороться за премию «Народное признание - 2019»

17:30, 01 ноября 2019, ПАИ

Инструктор по скандинавской ходьбе, руководитель клуба скандинавской ходьбы «Палки» Ирина Костюченко претендует на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Рекорд». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислали участники клуба.

В письме сообщается, что Ирина Костюченко проводит тренировки по скандинавской ходьбе. За это время правильной технике ходьбы научились более 500 человек. «Кроме занятий, которые дают прекрасное настроение, улучшают физическую форму, самочувствие, мы получаем моральное удовлетворение в общении, как на самих тренировках, так и вне тренировочного процесса от встреч. За эти годы мы приняли участие во многих соревнованиях: участвовали во всех трех псковских марафонах, в двух гдовских полумарафонах, выезжали в Сестрорецк, Санкт-Петербург, в Эстонию и Финляндию. Кроме этого, постоянно участвуем в соревнованиях ко дню ходьбы, и даже в соревнованиях по ориентированию. На каждых соревнованиях участники нашего клуба оказываются в призерах, как в абсолютном первенстве, так и по возрастным группам. Это невероятно поднимает боевой дух всего клуба», - рассказали авторы заявки.

Ирина Костюченко также организовала успешный краудфандинговый проект по приобретению палок. Благодаря этому занятия по скандинавской ходьбе прошли в домах престарелых и интернатах Псковской области.

«Ирина Викторовна прекрасный тренер, организатор, она подает всем нам пример своими достижениями - призовыми местами на всех соревнованиях. А еще она сдала нормы ГТО и получила «золотой значок ГТО». Она не останавливается на достигнутом. Постоянно повышает свой тренерский уровень, принимает участие в семинарах, конференциях и соревнованиях, чтобы воплотить современные методы и знания на наших занятиях», - добавили участники клуба.

По словам авторов заявки, Ирина Костюченко «как никто другой пропагандирует спорт для всех возрастов». «На занятия приходят не только люди старшего поколения, но и молодые, и даже внуки с бабушками. Занятия объединяют целые поколения, продлевая активное время жизни и заражая молодежь движением к спорту. А еще у Ирины Викторовны много других способностей. Она играет на укулеле, ведет занятия по робототехнике для малышей, а самое удивительное ее хобби – столярка. Своим умением и работой с деревом делится с детьми на своих мастер-классах», - рассказали любители скандинавской ходьбы.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». Подробнее о номинациях и правилах участия - здесь>>>

Претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой, главное, чтобы претендент имел непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо следует вложить фотографию претендента на награду. Бланк заявки можно скачать здесь>>>