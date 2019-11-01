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Общество

Юридическая клиника заработает по-новому на базе партприёмной «Единой России» в Пскове с 5 ноября

С 5 ноября юридическая клиника на базе Псковской региональной общественной приемной «Единой России» заработает по-новому. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, приём граждан по юридическим вопросам будут вести курсанты Псковского филиала академии ФСИН России по вторникам с 15:00 до 17:00.

По словам руководителя партприёмной в Псковской области Юрия Сорокина, юридическая клиника осуществляет две функции – образовательную и социальную. Вторая – оказание бесплатной юридической помощи социально незащищенным слоям населения.

Юрий Сорокин подчеркнул, что работа в юридической клинике обеспечивает профессиональную подготовку квалифицированных юристов. «Такая форма позволит на практике применять полученные ими в период обучения знания и умения. За каждым обращением в юридическую клинику будут стоять реальные люди и их судьбы, что даст возможность студентам в полной мере осознать социальную значимость и ценность юридической профессии, - считает он.

Партийная приемная в Пскове находится на улице Гоголя, 9. Все имеющиеся вопросы можно задать по телефону 8 (8112) 66-25-12.

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