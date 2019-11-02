В Псковской области мужчин на 46 тысяч меньше, чем женщин

09:03, 02 ноября 2019, ПАИ

По состоянию на 1 января 2019 года в Псковской области насчитывается 291,5 тыс. мужчин, а женщин – 338,1 тысяч. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе территориального отдела Федеральной службы Государственной статистики по Псковской области, который привел данные в честь Всемирного дня мужчин, который отмечается 2 ноября.

Согласно данным, большее число проживающих в области на 1 января 2019 года мужчин находились в трудоспособном возрасте – 182,5 тыс. человек (62,6% от общего числа мужчин), старше трудоспособного возраста – 54,8 тыс. человек и моложе трудоспособного возраста – 54,3 человека.

В 2018 году в Псковской области в целом на 1000 мужчин приходилась 1161 женщина. В разрезе возрастных групп этот показатель значительно отличается. Если в возрасте до сорока лет число мужчин превышало число женщин в расчете на 1000 населения, то от сорока лет и выше ситуация кардинально меняется. Так, в возрасте от 0 до 4 лет на 1000 мужчин приходилось 932 женщины, к возрасту 70 лет и старше на 1000 мужчин уже приходилось 2747 женщин.

Также сообщается, что в брак чаще всего мужчины (так же, как и женщины) вступают в возрасте от 25 до 34 лет. В 2018 году, по оценке, 1811 брак, или почти половина от всех заключенных браков (3640), пришелся именно на этот возраст.