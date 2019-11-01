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Общество

Конкурс на должность руководителя фонда капремонта объявлен в Псковской области

В Псковской области объявлен конкурс на замещение должности руководителя регионального оператора - фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по строительству и ЖКХ администрации Псковской области.

Согласно конкурсной документации, к компетенции генерального директора регионального оператора относятся все вопросы руководства его текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета и правления регионального оператора.

Генеральный директор регионального оператора действует без доверенности от имени регионального оператора, представляет его интересы, заключает договоры, распоряжается деньгами и имуществом регионального оператора в соответствии с уставом регионального оператора в порядке, определенным законодательством РФ, открытие расчетных и других счетов в банках, подписывает бухгалтерские (финансовые) документы.

Генеральному директору устанавливается ненормированный рабочий день. Продолжительность рабочего времени составляет 8 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Ежегодный оплачиваемый отпуск - 28 календарных дней.

Должностной оклад – 52 тысячи 150 рублей, ежемесячная премия в размере 30% от должностного оклада.

Претендент на должность руководителя регионального оператора должен иметь высшее образование и квалификацию по специальности: строительство или юриспруденция или экономика; опыт работы в сфере строительства или в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Уточняется, что генеральный директор регионального оператора ФКР не может быть депутатом законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления или государственным служащим.

Документы от претендентов принимаются по 6 декабря 2019 года по адресу: Псков, улица Ленина, 6а, кабинет №15 по будням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.

В настоящее время обязанности руководителя фонда капитального ремонта Псковской области исполняет бывший глава Усвятского района Виктор Иващенко.

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