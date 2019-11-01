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Общество

В ноябре встречи с псковичами проведут 15 депутатов «Единой России»

В ноябре в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» встречи с псковичами проведут 15 депутатов-единороссов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в ноябре 2019 года:

5 ноября с 10:00 до 13:00 прием проведет Владимир Яников;

13 ноября с 10:00 до 13:00 - Лидия Драгунова;

20 ноября с 10:00 до 13:00 - Виктор Антонов;

21 ноября с 10:00 до 12:00 - Александр Котов;

26 ноября с 10:00 до 13:00 - Алексей Васильев;

26 ноября с 14:00 до 17:00 - Игорь Дитрих;

29 ноября с 10:00 до 13:00 - Юрий Сорокин.

График приема граждан депутатами Псковской городской Думы:

5 ноября с 14:00 до 17:00 с гражданами встретится Владимир Воробьёв;

6 ноября с 14:00 до 17:00 - Любовь Николаева;

7 ноября с 14:00 до 17:00 - Денис Иванов;

12 ноября с 14:00 до 17:00 - Сергей Мусиенко;

13 ноября с 14:00 до 17:00 - Эдуард Белов;

14 ноября с 14:00 до 17:00 - Валерий Тюменцев;

20 ноября с 14:00 до 17:00 - Григорий Стороненков;

27 ноября с 14:00 до 17:00 - Галина Невалённая.

Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8 (8112) 66-25-12. 

Юридическая клиника работает по вторникам с 15:00 до 17:00.

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