В ноябре встречи с псковичами проведут 15 депутатов «Единой России»
В ноябре в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» встречи с псковичами проведут 15 депутатов-единороссов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.
График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания и должностными лицами администрации Псковской области в ноябре 2019 года:
5 ноября с 10:00 до 13:00 прием проведет Владимир Яников;
13 ноября с 10:00 до 13:00 - Лидия Драгунова;
20 ноября с 10:00 до 13:00 - Виктор Антонов;
21 ноября с 10:00 до 12:00 - Александр Котов;
26 ноября с 10:00 до 13:00 - Алексей Васильев;
26 ноября с 14:00 до 17:00 - Игорь Дитрих;
29 ноября с 10:00 до 13:00 - Юрий Сорокин.
График приема граждан депутатами Псковской городской Думы:
5 ноября с 14:00 до 17:00 с гражданами встретится Владимир Воробьёв;
6 ноября с 14:00 до 17:00 - Любовь Николаева;
7 ноября с 14:00 до 17:00 - Денис Иванов;
12 ноября с 14:00 до 17:00 - Сергей Мусиенко;
13 ноября с 14:00 до 17:00 - Эдуард Белов;
14 ноября с 14:00 до 17:00 - Валерий Тюменцев;
20 ноября с 14:00 до 17:00 - Григорий Стороненков;
27 ноября с 14:00 до 17:00 - Галина Невалённая.
Депутаты-единороссы различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон 8 (8112) 66-25-12.
Юридическая клиника работает по вторникам с 15:00 до 17:00.