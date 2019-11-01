Рособрнадзор предложил ввести обязательные контрольные по истории

18:05, 01 ноября 2019, ПАИ

Обязательные контрольные работы по отечественной истории следует ввести для выпускников российских школ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает ТАСС.

По его мнению, система мер по совершенствованию данного раздела школьного образования может быть проработана под эгидой Российского исторического общества на основе концепции учебно-методического комплекса и историко-культурного стандарта.

При этом Сергей Кравцов подчеркнул, что Рособрнадзор готов обеспечить мониторинг эффективности реализации новой системы, в частности, предложить модели обязательных контрольных по этому предмету, включая раздел по истории конкретного региона.

Историко-культурный стандарт был утверждён в 2013 году. Он включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и личностей, а также перечень трудных вопросов истории, вызывающих острые дискуссии в обществе.