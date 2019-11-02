Шлагбаум по дороге к памятнику войны в Новосокольническом районе демонтируют после жалобы губернатору

11:56, 02 ноября 2019, ПАИ

В Новосокольническом районе будет демонтирован шлагбаум, перекрывающий дорогу «Максимово – Птахинская высота», ведущую к памятному знаку Великой Отечественной войны на Птахинской высоте. Такое решение было принято после жалобы жителя региона Евгения Сандовского, которая была размещена на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам Евгения Сандовского, чтобы посетить это место всегда можно было без проблем добраться на личном транспорте и «каждый мог почтить память павших в боях на Птахинской высоте».

«В очередной раз планируя посетить место боевой славы наших предков столкнулись с проблемой проезда – шлагбаум», - отметил заявитель.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин ответил, что автомобильная дорога «Максимово – Птахинская высота» включена в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Новосокольнического района.

«Администрации Новосокольнического района дано указание о выполнении работ по демонтажу шлагбаума, ограничивающего движение по вышеуказанной автомобильной дорог», - заключил Борис Елкин.