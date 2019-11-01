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Общество

В Пскове полицейские и общественники провели профилактическую встречу с учащимися

В Пскове по инициативе Общественного совета при УМВД России по Псковской области в рамках Всероссийской акции «Нет - ненависти и вражде!» полицейские и общественники и обсудили с учащимися колледжа профессиональных технологий и сервиса проблему предупреждения экстремистских проявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель встречи - воспитание в молодежной среде позитивного правосознания, формирование установок толерантного поведения.

Заместитель председателя Общественного совета при УМВД Андрей Афанасьев и инспектор ПДН УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Татьяна Федорова напомнили первокурсникам о понятиях экстремизма и терроризма.

Ребятам рассказали об алгоритме действий при возникновении различных нестандартных ситуаций. Говорилось о предусмотренной законодательством ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Не осталась без внимания и такая важная тема как необходимость терпимого отношения к представителям различных национальностей и вероисповеданий.

В ходе общения учащиеся задавали вопросы, делились мнениями, приводили примеры из своей жизненной практики.

По мнению члена Общественного совета при УМВД Андрея Афанасьева, такие встречи с молодежью очень важны, поскольку позволяют сопоставить разные точки зрения, установить необходимый контакт с представителями подрастающего поколения.

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