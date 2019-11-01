Сувенирную продукцию с новогодней тематикой начали изготавливать в ИК-6

20:19, 01 ноября 2019, ПАИ

На базе исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области, в мастерской по выпуску художественной продукции, ведется изготовление новых видов изделий по новогодней тематике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В том числе - подарочные наборы из 12-ти сказочных ажурных елочных игрушек в оригинальной деревянной шкатулке, изготовленные с применением технологий лазерного станка.

Для производства новогодних товаров администрацией учреждения трудоустроено трое осужденных.