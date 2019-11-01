Программа «Молодая семья» может быть продлена после 2020 года

20:27, 01 ноября 2019, ПАИ

Программа по улучшению жилищных условий молодых семей может быть продолжена после 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о продлении государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей после 2020 года на встрече со студентами Петрозаводского государственного университета, сообщает ТАСС.

«Программа по поддержке молодых семей действительно заканчивается, мы будем рассматривать вопрос о ее продлении, потому что тема актуальная, и ей еще далеко до своего решения», - отметил Силуанов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент молодым семьям с детьми оказывается значительная поддержка со стороны государства. «Думаю, что такая программа будет продолжена, но хочу сказать, что для молодых семей с детьми очень много, что сейчас сделано, и помимо маткапитала, дополнительного вычета на третьего ребенка - 450 тыс. из суммы кредита, у нас есть льготная ипотека для молодых семей с детьми, у кого двое детей - 6%», - добавил Силуанов.

Ранее Минстрой предложил увеличить возрастной ценз участников государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей с 35 до 40 лет.

Молодые семьи могут получать социальные выплаты на улучшение жилищных условий по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Социальная выплата может быть использована для оплаты договора купли-продажи жилья или договора строительного подряда при возведении индивидуального дома, для уплаты паевого взноса ЖСК, первоначального взноса по жилищному кредиту, а также для погашения основного долга и процентов по такому кредиту. Кроме того, выплаты могут быть направлены на покупку жилья у близких родственников участников программы.

Для участия в программе молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и иметь доходы, позволяющие взять кредит или оплатить среднюю стоимость жилья, превышающую размер социальной выплаты. Если семья проходит отбор для участия в программе, ей выдается жилищный сертификат сроком действия не более семи месяцев. По данным Счетной палаты РФ, в 2018 году объем господдержки на улучшение жилищных условий молодых семей составил 4,3 млрд руб. В то же время в контрольном ведомстве отмечали, что бюджетные средства на поддержку приобретения или строительства жилья молодыми семьями не решают стратегических целей по их поддержке и улучшению демографической ситуации, поскольку из 219 тыс. участвующих в программе семей реальную помощь получают 14 тыс. в год.