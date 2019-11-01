В Северо-Западном территориальном управлении Росрыболовства назначен новый руководитель

20:41, 01 ноября 2019, ПАИ

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РФ №177-кр от 1 ноября 2019 года назначен руководитель Северо-Западного территориального управления Росрыболовства Александр Христенко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Сегодня заместитель главы Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник лично представил нового руководителя коллективу Управления, а также сотрудникам Санкт-Петербургского филиала ФГНУ «ВНИРО», Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод», Федерального селекционного генетического центра рыбоводства ФГБУ «Главрыбвод» и Санкт-Петербургского морского рыбопромышленного колледжа.

Михаил Иваник отметил значительный опыт работы Александра Христенко в Росрыболовстве в качестве руководителя Северо-Восточного теруправления Росрыболовства. «На протяжении последних двух лет Управление под его руководством занимало лидирующее место по основным показателям работы и становилось обладателем переходящего знамени лучшего территориального управления Росрыболовства», - сказал он.

Михаил Иваник выразил огромную благодарность за добросовестную работу, высокий профессионализм и пожелал Александру Христенко также высоко держать знамя, только уже Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

В свою очередь, Александр Христенко поблагодарил руководство за оказанное доверие. «Высокие результаты моей работы – это прежде всего заслуги коллектива. Надеюсь, что вместе с сотрудниками Северо-Западного территориального управления Росрыболовства мы добьемся высоких результатов и выполним поставленные перед нами задачи Росрыболовства», - сказал он.

Приоритетными задачами Северо-Западного территориального правления Росрыболовства являются: борьба с браконьерством, сохранение биоразнообразия водных экосистем, развитие аквакультуры на Северо-Западе.

По данным Управления за 9 месяцев текущего года сотрудниками ведомства проведено 4645 контрольно-надзорных мероприятий. Вскрыто 6397 нарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, возбуждено 92 уголовных дела. На нарушителей наложено штрафов на сумму 23 млн. 43 тыс. рублей, из них взыскано 18 млн. 256 тыс. рублей. Инспекторами изъято 13570 кг незаконно выловленных водных биоресурсов, 11455 незаконных орудий лова, в том числе 7179 сетей.

Также управление уделяет большое внимание вопросам хозяйственной деятельности граждан и промышленных предприятий, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания. Ведомством постоянно проводится претензионно-исковая работа по взысканию исков за ущерб, нанесенным водным биоресурсам. Так, с начала этого года взыскано исков на сумму 6 млн. 122 тыс. рублей, а за аналогичный период прошлого года взыскано 4 млн. 325 тыс. рублей. Среди привлеченных к административной ответственности за нанесение ущерба водным биоресурсам и среде их обитания – юридические лица, осуществляющие деятельность в области ЖКХ, строительные организации и промышленные предприятия.

В последние годы Северо-Запад является одним из ведущих производителей товарной рыбы. Увеличение объемов выращивания рыбы в последние годы связано с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их производственных мощностей, а также мерами государственной поддержки аквакультуры, реализуемыми на территории Северо-Западного Федерального округа.

С начала 2019 года объем продукции товарной аквакультуры, выращенной на рыбоводных участках на территории регионов подведомственных Северо-Западному территориальному управлению Росрыболовства, составил чуть более 40 тыс. тонн (в 2018 году – свыше 37 тыс. тонн). Лидерами по объему производства товарной аквакультуры являются Республика Карелия и Ленинградская область.