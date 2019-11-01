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Общество

Более трети российских школьников плохо знают отечественную историю

Более трети школьников России плохо знают историю своей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, а также слабо знают историю Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе, сообщает ТАСС.

«Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по истории, который ежегодно проводит ФИПИ [Федеральный институт педагогических измерений], показывает, что более трети школьников, выбравших ЕГЭ по истории, все-таки слабо знают свой предмет. Проблему качества исторической подготовки школьников показывают и проводимые Рособрнадзором Всероссийские проверочные работы (ВПР)», - сказал Кравцов.

Он пояснил, что ВПР по истории проводятся с пятого класса, чтобы диагностировать проблемы и оказать школам необходимую поддержку.

«Как мы видим, школьники даже путаются в наиболее известных событиях нашей страны, не могут установить простейшие хронологические и причинно-следственные связи, не знают ключевых исторических деятелей, историю российской культуры. Во многом такая ситуация связана с отсутствием современных методик преподавания, с недостатком программ подготовки учителей», - подчеркнул Кравцов.

По словам главы Рособрнадзора, современные учащиеся, особенно колледжей и техникумов, все меньше знают про Великую Отечественную войну. «Необходимо разработать программу популяризации истории Великой Отечественной войны», - предложил Кравцов, отметив, что ее нужно внедрить во всех школах и организациях среднего профобразования, «куда идут более 50% выпускников девятых классов».

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