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Общество

Более 4 тысяч рублей внезапно исчезли с банковской карты великолучанина

В Великих Луках у горожанина произошло несанкционированное списание денег с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

За помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний местный житель. По его словам, с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание 4 тыс. 500 рублей.

Сейчас полицейские разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

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