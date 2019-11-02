Более 4 тысяч рублей внезапно исчезли с банковской карты великолучанина

13:29, 02 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках у горожанина произошло несанкционированное списание денег с банковской карты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

За помощью к сотрудникам полиции обратился 29-летний местный житель. По его словам, с его банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание 4 тыс. 500 рублей.

Сейчас полицейские разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.