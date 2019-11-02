«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня

12:26, 02 ноября 2019, ПАИ

1 ноября хирурги Псковской областной клинической больницы впервые провели операцию мирового уровня - лапароскопическую резекцию поджелудочной железы и селезенки. Операцию провел заместитель главного врача по хирургии Псковской областной больницы, депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Высший пилотаж! Это одно из самых сложных оперативных вмешательств на сегодняшний день, и то, что оно выполнено малоинвазивным способом - особенно ценно», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников поздравил Игоря Дитриха и «команду» Псковской областной клинической больницы с новой вершиной.

«До конца года медицинские учреждения области получат новое современное оборудование почти на 1 млрд рублей. Для диванных критиков добавлю: все проблемы нашей медицины мы знаем и занимаемся их решением в ежедневном режиме. Не всё сразу. А успехам нужно радоваться», - заключил губернатор.