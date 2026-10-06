В Пскове пройдёт день спортивных активностей

12:12, 06 октября 2026, ПАИ

10 октября в Пскове пройдёт серия спортивных мероприятий «ФитДей». Событие объединит четыре городские локации, где с 10:30 до 18:30 все желающие смогут посетить тренировки и мастер-классы, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Программа дня разделена на несколько тематических блоков, каждый из которых пройдёт на отдельной площадке.

Утро начнётся в 10:30 у бастиона Михайловской башни. Специалисты «Планка Фитнес» проведут многофункциональную тренировку, включающую разминку, упражнения с малым оборудованием и собственным весом, а также пробежку по Финскому парку протяжённостью 1,6 километра и заминку.

С 12:00 до 15:00 состоятся мастер-классы от батутного центра и брейкинг-центра на Октябрьском проспекте, 54. Участники смогут освоить акробатику на дорожке, элементы батутного фристайла и брейк-данса.

В 15:00 в фитнес-клубе начнётся высокоинтенсивная интервальная тренировка под руководством Милены Демченко (Октябрьский проспект, 56).

Завершит спортивный день краеведческая пробежка «Псков – Париж» от Молодёжного центра Пскова. Она стартует в 17:00 от Покровской башни. Маршрут пройдёт в лёгком темпе и будет сопровождаться историческими справками.

Участие во всех мероприятиях бесплатное для всех желающих. Для посещения нужна предварительная регистрация.