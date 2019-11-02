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Общество

Как не попасть «в капкан наркотиков» рассказали псковские полицейские школьникам

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в Псковском детском форуме, который прошел в оздоровительном лагере «Стремительный». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области, правоохранители провели тренинг и рассказали о профилактике употребления наркотиков.  

В частности, полицейские обсудили со школьниками, как не «попасть в капкан» психоактивных веществ и рассказали им о никотиновой зависимости. Также участники форума выяснили мотивы курильщиков, также раскрыли физические, социальные и психические последствиях курения.

Особое внимание представители правоохранительных органов уделили вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних. В рамках тренинга, школьники узнали о наркоситуации в Псковской области, вместе развеяли мифы о наркотиках и выяснили административную и уголовную ответственность за правонарушения и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

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