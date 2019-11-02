Вышла в свет новая книга из сборника «Михайловская пушкиниана»

15:38, 02 ноября 2019, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» издал 75-ю книгу научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

По ее словам, в книгу «…Тень мою любя, храните рукопись…» вошли материалы научно-практических конференций сотрудников Пушкинского Заповедника 2015‒2018 годов: статьи и заметки, подготовленные по итогам исторических изысканий и практических наработок специалистов различных музейных служб - от истории реставрации Святогорского монастыря в конце XIX века по документам из архива Института истории материальной культуры Российской академии наук до рассказа о том, как мастерицы из музейного сектора народных художественных промыслов осваивали приёмы изготовления псковских традиционных плетёных поясов.

Кроме того, как отметила Лидия Токарева, в отдельный раздел сборника вошли новые методические разработки — рекомендации по подготовке и проведению экскурсий по Пушкиногорью, в том числе, по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.

Также доступна электронная версия сборника в формате PDF на официальной странице музея.