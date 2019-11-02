Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября

17:27, 02 ноября 2019, ПАИ

15 ноября в Псков в Свято-Троицкий кафедральный собор будет доставлена чудотворная икона Божией Матери «Благоуханный цвет» по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Троицкого собора.

Встреча иконы состоится в 16:00. Также сообщается, что поклониться святыне можно будет: 15 ноября с 16:00 до 21:00, 16 ноября с 8:00 до 21:00 и 17 ноября с 8:00 до 21:00

«Пред святым образом будут регулярно совершаться молебны с чтением акафиста», - добавили в пресс-службе.

Икона «Благоуханный цвет» была написана в XIX веке жителями города Измаил Георгием и Марией, а затем в 1937 году икона подарили монастырю Константина и Елены. В 1962 году храм был закрыт, а братия распущена. Чудотворная икона каким-то образом попала в Преображенский собор Болграда в связи с чем и уцелела. Монастырь был вновь открыт в 2001 году, а в 2004 году по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела образ Божьей Матери вернулся на свое прежнее место в монастыре. К этому же году относился первый зафиксированный случай мироточения этой иконы. Но главным свидетельством ее чудодейственной силы являются случаи исцеления людей, приложившихся к ней.

По словам отца Сергия, измаильский образ Богородицы «Благоуханный цвет» единственный в своем роде на территории Украины. Самый известный из списков этой иконы находился в кафедральном соборе Воронежа, есть и в храмах Греции.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Благоуханный Цвет» молятся о чистоте помыслов, о сохранении чистой и праведной жизни, о разрешении семейных проблем, при различных жизненных невзгодах, телесных и душевных болезнях и при потере цели в жизни.