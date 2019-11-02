Многодетным семьям Красногородска напомнили о пожарной безопасности

18:05, 02 ноября 2019, ПАИ

2 ноября в Красногородске сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам совместно с социальным педагогом отделения социальной помощи семьям и детям ГКУ СО ПО «Центр социального обслуживания Красногородского района» провели профилактический рейд по местам проживания многодетных семей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В ходе рейда сотрудники посетили 8 семей, проинструктировали 10 человек, распространили по 10 памяток о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе, мерах пожарной безопасности с печным оборудованием, электроустановками, газовым оборудованием, по осуществлению необходимых действий при обнаружении пожара, по предотвращению детской шалости с огнём.

Кроме того, до населения довели обстановку с пожарами на территории Красногородского района и рассмотрели основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, безопасного использования электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара, детская шалость с огнем, меры пожарной безопасности в лесах.