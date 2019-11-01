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Под Псковом сгорела семейная пивоварня, причины устанавливаются

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров".

В Печорском районе сгорела семейная пивоварня «Криве». ЧП произошло 2 ноября, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы. Огонь охватил помещение, в котором находилось оборудование и запасы для производства домашнего пива, сидра и ряда других напитков. Спустя несколько часов в сообществе «Содружество Изборских мастеров» появилась запись: «Вынуждены сообщить не очень приятную для субботнего вечера новость. Сегодня случился пожар на нашем производстве. Никто из людей не пострадал, все живы и спасибо пожарным за их нелёгкий труд. Ведь производство всего в 2 шагах от жилого дома».

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров".

Владельцы пивоварни сообщили, что они «потеряли не только нынешние запасы , но и надежду на будущее». 

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров".

Причина возгорания на данный момент не названа. В воскресенье владельцы пивоварни с друзьями намерены приступить к разборам завалов. «Сегодня силы закончились и мы притихли каждый в своём доме, чтобы понять внутри себя как жить дальше. В такие минуты важны все, оказавшиеся рядом неравнодушные люди! Что в наших силах и связано с физическими затратами мы сдюжим, но восстановление помещения и оборудования потребует больших денежных вложений», - написали в сообществе мастеров.

Фото из сообщества "Содружество Изборских Мастеров".

В соцсетях объявлен сбор денежных средств на восстановление пивоварни. 

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