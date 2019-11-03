0
10:42
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
09:00
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
17:27
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
14:28
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
12:26
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
09:53
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
19:51
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
Еще новости
Общество

Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Великих Луках

Галина Королева. Фото предоставлено УМВД России по Псковской области

Пропавшую без вести 68-летнюю Галину Королеву разыскивают сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в Великих Луках 23 августа, до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Галине Королевой на вид 70-75 лет, ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Она была одета в черное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8 906-223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
03 ноября 2019
Психолог середкинской исправительной колонии претендует на премию «Народное признание - 2019»
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
03 ноября 2019
Продолжается голосование в фотоконкурсе «Псковская осень»
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
02 ноября 2019
Икона Пресвятой Богородицы «Благоуханный цвет» прибудет в Псков 15 ноября
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
02 ноября 2019
Фермер из Печорского района номинирована на «Народное признание-2019»
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
02 ноября 2019
«Высший пилотаж»: хирурги Псковской области впервые провели операцию мирового уровня
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
02 ноября 2019
Пожилого мужчину с «выразительной лысиной» разыскивают в Новосокольниках
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней
01 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Предпринимаются меры для решения чрезвычайной ситуации с Гремячей башней 4
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов
01 ноября 2019
Псковичи победили в конкурсе «СеЗаМ — 2019» в номинации лучших медиапроектов

Идет загрузка...