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Общество

Минкультуры порекомендовало сократить число сеансов зарубежных фильмов в День народного единства

Министерство культуры России подтвердило, что направило кинопрокатчикам и киносетям просьбу сократить число сеансов зарубежного кино в российских кинотеатрах в День народного единства, пишет ТАСС.

«Действительно, существует практика рассылки подобных рекомендаций накануне важных государственных праздников, например, Дня Победы или Дня народного единства. Это абсолютно нормальная практика, которая, подчеркнем еще раз, носит рекомендательный характер», - отметили в пресс-службе министерства.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.

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