Дождливая неделя ожидается в Пскове

14:46, 03 ноября 2019, ПАИ

Дожди пройдут в Пскове с 4 по 10 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Так, 4 ноября в областном центре ожидается сильный дождь (до 23,8 мм осадков). Воздух прогреется от +4°C до +8°C. Максимальная скорость ветра составит 11 м/с.

5 ноября погода также будет пасмурной, пройдут сильные дожди (осадки до 22,2 мм). Температура воздуха составит от +2°C до +4°C. Скорость ветра – до 12 м/с.

6 ноября в Пскове ожидаются осадки в виде замерзающего дождя. Температура – от 0°C до +1°C. Скорость ветра – до 12 м/с.

На следующий день – 7 ноября – воздух прогреется от +1°C до +5°C, пройдет дождь. Прогнозируемая скорость ветра – до 10 м/с.

8 ноября псковичей ждет переменная облачность с небольшим дождем. Температура – от +1°C до +5°C. Скорость ветра снизится до 6 м/с.

В субботу – 9 ноября – облачность будет переменной, пройдут дожди. Температура воздуха ожидается от +1°C до +4°C. Будет дуть ветер со скоростью 12 м/с.

10 ноября в Пскове по прогнозам синоптиков будет пасмурно и дождливо. Воздух прогреется от +2°C до +10°C. Ожидается усиление ветра до 16 м/с.