Стая бродячих собак напала на семилетнего мальчика в Смоленске

15:12, 03 ноября 2019, ПАИ

Стая бродячих собак напала на 7-летнего мальчика в парке «Соловьиная роща» в Смоленске, пишет местное издание Readovka.

Инцидент произошел днем 2 ноября, когда женщина вместе с семилетним сыном, подругой и ее маленькой дочерью гуляли в парке «Соловьиная роща». Мать ребенка рассказала, что на территории парка появилась стая бродячих собак, которые укусили мальчика за ногу и порвали куртку.

Издание подчеркивает, что бродячие собаки обосновались в парке с прошлой осени. Уже зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей в этом месте города.

По информации РИА Новости, проверкой сообщения о нападении собак на мальчика займется следственное управления Следственного комитета России по Смоленской области.