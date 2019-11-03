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Общество

Стая бродячих собак напала на семилетнего мальчика в Смоленске

Стая бродячих собак напала на 7-летнего мальчика в парке «Соловьиная роща» в Смоленске, пишет местное издание Readovka.

Инцидент произошел днем 2 ноября, когда женщина вместе с семилетним сыном, подругой и ее маленькой дочерью гуляли в парке «Соловьиная роща». Мать ребенка рассказала, что на территории парка появилась стая бродячих собак, которые укусили мальчика за ногу и порвали куртку.

Издание подчеркивает, что бродячие собаки обосновались в парке с прошлой осени. Уже зафиксировано несколько случаев нападения собак на детей в этом месте города.

По информации РИА Новости, проверкой сообщения о нападении собак на мальчика займется следственное управления Следственного комитета России по Смоленской области.

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