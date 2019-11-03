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Общество

Гидрометцентр: 2019 год в России может стать самым теплым в истории

Прошедший октябрь в России стал самым теплым в истории вслед за летними месяцами и сентябрем. Как пишет ТАСС, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 3 ноября.

По его словам, 2019 год может стать самым жарким в истории метеонаблюдений. «Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года. Такой же результат показал сентябрь. Сегодня, по самым последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», - приводит издание слова Романа Вильфанда.

Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что 2019 год находится пока что во «втором ранге», уступая 2016 году, когда наблюдался эффект Эль-Ниньо - циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана. Этот эффект оказывает большое влияние на климат. Метеоролог отметил, что, поскольку в этом году Эль-Ниньо не наблюдается, вероятность нового рекорда «есть, но есть и большие сомнения». «Сейчас идет своеобразное соревнование», - добавил Роман Вильфанд.

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