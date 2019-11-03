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Общество

Около 10-15 фильмов в год будут производить Центрнаучфильм и Леннаучфильм

Около 10-15 фильмов в год о российских достижениях в различных сферах производства планируют создавать киностудии Центрнаучфильм и Леннаучфильм. Как пишет ТАСС, об этом сообщила генеральный директор киностудии имени Горького, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«У нас есть план на базе Центрнаучфильма и Леннаучфильма производить не менее 10-15 фильмов в год о реальных российских прорывах в разных отраслях: оборонная промышленность, космическая, тяжелое машиностроение, светское хозяйство, металлургия и т. п. А также 15-20 научно-популярных фильмов в год для целей образования, мы надеемся, что это будет востребовано в рамках Российской электронной школы и в вузах», - приводит издание ее слова.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что Минкульт нацелен на возрождение научно-популярного кино в России. По его словам, на это потребуется примерно 2-4 года. По мнению Юлианы Слащевой, эти сроки реальны.

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