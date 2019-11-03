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Общество

Российские туристы пострадали в результате опрокидывания автобуса во Франции

Российские туристы пострадали в результате опрокидывания автобуса компании Flixbus во Франции. Как пишет РИА Новости, в нем находились также граждане Франции, Испании и Ирландии.

Автобус ехал из Парижа в Лондон. Он слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

Около 30 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

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