Российские туристы пострадали в результате опрокидывания автобуса во Франции

18:00, 03 ноября 2019, ПАИ

Российские туристы пострадали в результате опрокидывания автобуса компании Flixbus во Франции. Как пишет РИА Новости, в нем находились также граждане Франции, Испании и Ирландии.

Автобус ехал из Парижа в Лондон. Он слетел с дороги на повороте из-за мокрого асфальта, ударился об ограждение и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие случилось на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

Около 30 человек получили легкие травмы, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.