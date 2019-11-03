Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в ДТП под Псковом

20:17, 03 ноября 2019, ПАИ

Автотравмы, переломы и ушибы получили три девочки в дорожно-транспортном происшествии на Ленинградском шоссе (трасса Псков – Санкт-Петербург), которые находились в легковом автомобиле Hyundai, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло 3 ноября около 11:40. Водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения при совершении обгона, а затем автомобиль столкнулся с фурой DAF. Водитель и пассажирка погибли на месте происшествия.

8-летняя девочка получила автотравму и переломы рёбер грудного отдела, 14-летняя – автотравму, переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а 17-летняя – ушибы темени.

Кроме этого, у детей предварительно диагностировали сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.