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Общество

Перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн планируют в России

Министерство финансов России планирует перевести весь малый бизнес на онлайн-режим уплаты налогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.

По его словам, в настоящий момент через специальное приложение без заполнения деклараций и иных документов налоги могут платить только самозанятые граждане. Министр отметил, что сами самозанятые считают такой механизм современным и высокотехнологичным, поэтому Минфин имеет перспективные планы переводить на аналогичные методы работы постепенно и весь остальной малый бизнес.

С 2020 года Минфин планирует распространить налог для самозанятых на всю Россию. Сейчас такой налоговый режим в качестве эксперимента действует в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка равняется 4% от дохода, если самозанятые оказывают услуги только физлицам, и 6% от дохода, если они также работают с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

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