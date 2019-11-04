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Общество

Баннерная выставка открылась у стен Псковского кремля

4 ноября в 15:00 в День народного единства на стенах Псковского кремля открылась баннерная выставка «Псковичи строители храмов в городах России». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, экспозиция посвящена памятникам церковной и оборонительной архитектуры, которые построили псковские зодчие в XVI-XVII веках за пределами родного города.

На баннерных фотографиях выставки изображены московские соборы, Казанский кремль, храмы Сергиева Посада, Острова, Свияжска.

Мероприятие проходит в рамках православного фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», который инициировали Псковская епархия и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Партнёрами выступают Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина и «Лига молодёжи Псковской области». Поддержку проекту оказывает министерство культуры России.

Через полчаса откроется ещё одна баннерная выставка – «Утраченные Псковские храмы». Она развернётся на набережной Великой, по другую сторону Кремлевской стены, где расположена инсталляция «Россия начинается здесь».

Данная экспозиция расскажет о храмах Пскова и области - о том, как они выглядели до революции и как выглядят сейчас. Несколько десятков больших иллюстраций, сопровождаемых короткой текстовой информацией, разместятся на растяжках, устойчивых к порывам ветра.

В список попали церкви, которые и сейчас можно увидеть в Пскове, а также утраченные в разные годы храмы - например, монументальная церковь Николая Чудотворца в Посадниково Новоржевского района, построенная в XVIII веке в стиле псевдоготики. 

Впервые День народного единства отметили в России в 2005 году. Праздник был уставлен в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. С программой праздничных мероприятий в регионе можно ознакомиться здесь>>>

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

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