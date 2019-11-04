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Общество

Девять организаций проверит Роструд в Псковской области в ноябре

Государственная инспекция труда в Псковской области согласно плану проверок в ноябре проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в девяти организациях и двух ИП региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в организациях ООО «Стромпесок», ООО «Алатырь-камень», ООО «Псковская фабрика дверей», ООО «Инвестсервисстрой», ООО «Грандстройсервис», МП «Горкомхоз», ООО «Лукиавиатранс», ООО «Автофаворит», ГБУСО Псковской области «Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Также псковский Роструд проведёт проверки по соблюдению трудового законодательства и норм охраны труда двух индивидуальных предпринимателей – ИП Дмитриев И. В. и ИП Яковлева Н. В.

Три проверки из всего указанного списка будут совместными с другими контрольно-надзорными органами.

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