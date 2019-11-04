Спрос на электронные услуги Росреестра вырос в Псковской области

17:01, 04 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области вырос спрос на электронные услуги Росреестра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В частности, за 9 месяцев текущего года псковичи подали электронно 18 тысяч 141 обращение, из них 14 тысяч 777 – по государственной регистрации прав (за аналогичный период прошлого года таких обращений было 12 тысяч 363), 1 тысяча 634 – по государственному кадастровому учету – (за аналогичный период прошлого года - 951 обращение), 1 тысяча 730 – по единой процедуре учета и регистрации (за 9 месяцев прошлого года – 23).

По словам руководителя управления Росреестра по Псковской области Олеси Ребеко, необходимость предоставления услуг Росреестра по кадастровому учету объектов недвижимости и государственной регистрации прав собственности на них в электронном виде не только продиктована требованиями времени, но и обусловлена рядом преимуществ электронного формата перед бумажным. «Пользователи отмечают удобство сервисов и высокую скорость предоставления информации. Благодаря этим факторам популярность электронных сервисов неуклонно возрастает», - подчеркнула она.