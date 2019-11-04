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Общество

Предстоящая рабочая неделя в Псковской области начнётся с дождей

Фото: Дарья Хваткова

Во вторник, 5 ноября в Псковской области в большинстве районах ожидаются дожди, местами сильные, сообщили Псковскому агентству информации в псковском ЦГМС - филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Будет дуть северный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днем – от +7 до +12. Атмосферное давление низкое.

В среду, 6 ноября ожидается облачная погода, местами дождь, возможен мокрый снег. Будет дуть восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области составит от -1 до +5 градусов.

7 ноября, в четверг прогнозируется местами дождь. Ветер преимущественно восточных направлений со скоростью 2-7 метра в секунду. Температура по области составит от 0 до +6 градусов.

В пятницу, 8 ноября ожидается облачная погода, местами дождь. Температура по области составит от +1 до +7 градусов. Ветер преимущественно южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

9 ноября, в субботу прогнозируется облачная погода, небольшой дождь. Будь дуть ветер восточных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области составит от +3 до +9 градусов.

В воскресенье, 10 ноября ожидается облачная погода, небольшой дождь. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура по области составит от +5 до +10 градусов.

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