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Общество

Понятие военной тайны может вернуться в законодательство России

Понятие военной тайны может вернуться в российское законодательство, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, где сейчас прорабатывают соответствующий вопрос.

К юридическому термину «тайна в области обороны» отнесут информацию, касающуюся вооружения, дислокации и комплектования войск, а также планов мобилизации. На данный момент эти сведения считаются государственной тайной, которая не в полной мере учитывает армейскую специфику. Отмечается, что секретной информации Вооруженных силах гораздо больше, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не вся она защищена законом. Поэтому могут быть утечки.

Нововведения будут касаться только военнослужащих. Причем те, кто будет допущен к тайным данным, получит ряд привилегий, а за разглашение будет грозить наказание вплоть до уголовного.

В Минобороны изучают правовые аспекты и нюансы, необходимые для подготовки пакета документов, предстоит определение точного перечня сведений, отнесенных к военной тайне. Работу планируется завершить в 2020 году.

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