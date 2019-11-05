Санитарные дни предстоят в усадьбах Пушкинского заповедника в ноябре

09:19, 05 ноября 2019, ПАИ

Свёрстан график санитарного обслуживания отдельных объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в ноябре, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в музее-усадьбе «Михайловское» намечены на 11-15 ноября. Поездку в Тригорское не стоит планировать с 18-го по 22-е ноября. Музеи «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово» будут недоступны для посетителей в период с 25 по 29 ноября.

В прошлые годы практиковался «санитарный месяц» в усадьбах Пушкинского заповедника, в этот раз его не будет.