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Культура

Санитарные дни предстоят в усадьбах Пушкинского заповедника в ноябре

Свёрстан график санитарного обслуживания отдельных объектов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в ноябре, сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы учреждения Лидия Токарева.

Неотложные хозяйственные и ремонтные работы, которые невозможно выполнить в условиях непрерывного туристического потока, в музее-усадьбе «Михайловское» намечены на 11-15 ноября. Поездку в Тригорское не стоит планировать с 18-го по 22-е ноября. Музеи «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово» будут недоступны для посетителей в период с 25 по 29 ноября.

В прошлые годы практиковался «санитарный месяц» в усадьбах Пушкинского заповедника, в этот раз его не будет.

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