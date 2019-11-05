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Общество

Основные экспозиции Псковского музея 5 ноября закрыты для посетителей

5 ноября основные экспозиции Псковского музея закрыты для посетителей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

С 11:00 до 18:00 открыты для посещения только дом-музей В. И. Ленина (переулок «Искры», Плехановский посад, 5), музей-квартира В. И. Ленина (улица Ленина, 3) и музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, кв. 74).

Уже 6 ноября экспозиции вновь откроются для псковичей и туристов. Время работы филиалов музея можно уточнить здесь.

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