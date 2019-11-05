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Культура

Митрополит Тихон представил президенту выставку «Память поколений»

Фото с сайта Патриаршего совета по культуре

Митрополит Псковский и Порховский Тихон представил президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая открылась 4 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской митрополии.

Фото с сайта Патриаршего совета по культуре

Выставка является продолжением экспозиции «Сокровища музеев России», которая прошла в 2018 году в Манеже и восьми областных центрах страны. Первые залы выставки «Память поколений» рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной войны, вторая часть экспозиции посвящена осмыслению военного подвига и трагедии народа в живописи послевоенных лет. Всего представлены 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Участие в выставке принимают 42 музея.

Посетители выставки познакомятся с творчеством известных отечественных художников и скульпторов. В частности, представлены полотна Александра Дейнеки «Сгоревшая деревня» и «В оккупации», «Фронтовая дорога» Юрия Пименова, «Фашист пролетел» Аркадия Пластова, триптих «Александр Невский» Павла Корина, «Письмо с фронта» Александра Лактионова. Также гости выставки ознакомятся со скульптурными работами, в том числе произведениями Веры Мухиной и Евгения Вучетича, моделями монументов «Воин-освободитель» и «Родина-мать».

Фото с сайта Патриаршего совета по культуре

В эти дни в столице проходит XVIII церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», она будет открыта по 8 декабря. Организаторами выступают Патриарший совет по культуре, Правительство Москвы, Министерство культуры РФ, Российское военно-историческое общество, Исторический парк «Россия — Моя история».

Фото с сайта Патриаршего совета по культуре

В первый день выставки ее посетили Владимир Путин и патриарх Кирилл в сопровождении митрополита Тихона, министра культуры РФ Владимира Мединского, мэра Москвы Сергея Собянинина, генерального директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

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