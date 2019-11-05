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Общество

Гдов и Невель вошли в список населённых пунктов с максимальным индексом качества городской среды

Гдов и Невель вошли в список городов с максимальным индексом качества городской среды, сообщает ТАСС. 

Лучший результат среди малых городов с населением до 5 тысяч человек в комфортном климате показали Иннополис в Татарстане (217 баллов), Гдов Псковской области (204) и Правдинск Калининградской области (203). Лидерами по числу баллов в категории малых городов с населением от 5 до 25 тысяч человек стали Пионерский Калининградской области (212), Чудово Новгородской области (207), Невель Псковской области, подмосковные Талдом и Пересвет (у всех - по 206 баллов). 

Замер производился по 36 индикаторам: благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. По каждому из них город мог получить максимум 10 баллов, соответственно, то есть наивысший результат - 360 баллов. Показатели индекса повлияют на размер субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проекты благоустройства территорий в российских регионах реализуются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который рассчитан до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды». Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.

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