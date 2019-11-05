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Общество

Организован сбор средств для пострадавших в ДТП под Псковом трёх девочек

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В социальных сетях организован сбор средств для оказания помощи трём девочкам, которые пострадали в ДТП под Псковом 3 ноября, а их родители погибли. В частности, псковичей просят помочь в организации похорон.  «Мы просим вас о помощи в сборе средств на похороны родителей, которые пройдут в ближайшие дни. Сейчас самый близкий родственник, который постоянно находится с девочками и на чьи плечи легли все заботы, бабушка. Ей необходима наша помощь, ваша помощь и поддержка», — говорится в сообщении.

Деньги можно перевести на карту Сбербанка: 2202 2003 4457 8727. Получатель — Людмила Алексеевна Созонова. Она находится с бабушкой больнице, куда девочки были помещены с различными травмами.

Кроме этого, сбор средств организовало модельное агентство, в котором работала одна из пострадавших девочек. Можно отправить деньги на карту Сбербанка по абонентскому номеру +79532433406. Получатель — София Демидова. Отмечается, что она лично передаст собранные средства бабушке девочек.

Авария произошла 3 ноября. Отец девочек не справился с управлением и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой. Супруги погибли на месте ДТП, пострадавших девочек госпитализировали в больницу. По последней информации, у отца девочек возникли проблемы с сердцем за рулем, поэтому он не смог справиться с управлением.

Из социальных сетей стало известно, что девочки после аварии находились в коме, двое из них — младшие — в настоящее время пришли в сознание. 

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