Грузовик горел ночью в Стругокрасненском районе

10:08, 05 ноября 2019, ПАИ

5 ноября 2:36 в Стругокрасненском районе в деревне Мараморочка загорелся автомобиль «Скания» 1999 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорела кабина, огонь уничтожил два передних колеса. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

По той же причине 4 ноября в 21:26 в Дно на улице Коминтерна произошел пожар в жилом доме на две семьи. Огонь уничтожил кровлю, одна из квартир выгорела изнутри.

За минувшие сутки сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации 5 техногенных пожаров и последствий одного дорожно-транспортного происшествия.