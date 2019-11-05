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Происшествия

Грузовик горел ночью в Стругокрасненском районе

5 ноября 2:36 в Стругокрасненском районе в деревне Мараморочка загорелся автомобиль «Скания» 1999 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине выгорела кабина, огонь уничтожил два передних колеса. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

По той же причине 4 ноября в 21:26 в Дно на улице Коминтерна произошел пожар в жилом доме на две семьи. Огонь уничтожил кровлю, одна из квартир выгорела изнутри.

За минувшие сутки сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации 5 техногенных пожаров и последствий одного дорожно-транспортного происшествия.

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