0
14:13
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
13:50
В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября
12:59
Александр Котов о социальной доплате к пенсии: Это достаточно серьезная поддержка
12:54
Проезд транспорта ограничат на Рижском проспекте Пскова 7 ноября
11:55
Николай Баринов об уличном освещении в Пскове: Мы ориентируемся на световой день, а не на погоду
11:01
Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области
10:45
Увеличилось время работы псковского МФЦ
Еще новости
Общество

Количество разрешений на такси предложили ограничить в России

В Госдуме РФ предложили ограничить количество разрешений на такси в регионах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает РБК.

По его словам, данная мера позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси. Также ограничение позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок. При этом, по мнению Александра Старовойтова, ограничение количества разрешений также повысит качество предоставляемых услуг.

Для реализации меры депутат предложил оценить, насколько жители обеспечены такси. По его словам, оптимальное количество – 30 действующих разрешений на 1 тысячу жителей. Однако он заявил, что регионы смогут сами рассчитать необходимое количество такси.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
05 ноября 2019
Пскович стал чемпионом мира по шоссейному велоспорту среди глухих
В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября
05 ноября 2019
В северной части Псковской области дождь закончится в ночь на 6 ноября
Александр Котов о социальной доплате к пенсии: Это достаточно серьезная поддержка
05 ноября 2019
Александр Котов о социальной доплате к пенсии: Это достаточно серьезная поддержка
Проезд транспорта ограничат на Рижском проспекте Пскова 7 ноября
05 ноября 2019
Проезд транспорта ограничат на Рижском проспекте Пскова 7 ноября
Николай Баринов об уличном освещении в Пскове: Мы ориентируемся на световой день, а не на погоду
05 ноября 2019
Николай Баринов об уличном освещении в Пскове: Мы ориентируемся на световой день, а не на погоду
Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области
05 ноября 2019
Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области
Увеличилось время работы псковского МФЦ
05 ноября 2019
Увеличилось время работы псковского МФЦ
Организован сбор средств для пострадавших в ДТП под Псковом трёх девочек
05 ноября 2019
Организован сбор средств для пострадавших в ДТП под Псковом трёх девочек

Идет загрузка...