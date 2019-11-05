Количество разрешений на такси предложили ограничить в России

11:10, 05 ноября 2019, ПАИ

В Госдуме РФ предложили ограничить количество разрешений на такси в регионах. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, сообщает РБК.

По его словам, данная мера позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси. Также ограничение позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок. При этом, по мнению Александра Старовойтова, ограничение количества разрешений также повысит качество предоставляемых услуг.

Для реализации меры депутат предложил оценить, насколько жители обеспечены такси. По его словам, оптимальное количество – 30 действующих разрешений на 1 тысячу жителей. Однако он заявил, что регионы смогут сами рассчитать необходимое количество такси.